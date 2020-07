Lazio, Immobile: «Mandate gli insulti a me. Lasciate in pace la mia famiglia»

Dopo la gara con il Sassuolo, Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha pubblicato una storia su Instagram, rispondendo a chi, attraverso i social, avrebbe insultato la sua famiglia.

«Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti, fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c’entra niente. Grazie». La denuncia di Ciro Immobile arriva con una story su Instagram per gli insulti ricevuti dopo la partita con il Sassuolo. L’attaccante della Lazio, autore di una prestazione sottotono, difende la sua famiglia, presa di mira sul web. Immobile, capocannoniere del torneo, già in passato era stato oggetto di episodi simili. Situazioni da condannare e ben lontani dai valori del calcio e dello sport.