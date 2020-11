Lazio, assenti Luis Alberto e Lazzari. Pereira affianca Muriqi

La Lazio in campo a Formello alla viglia dello Zenit: assenti Lazzari e Luis Alberto, non ci saranno neanche Immobile, Leiva e Strakosha

AGGIORNAMENTO ORE 13:30: Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha non partiranno per la trasferta di domani. Per Simone Inzaghi dunque altre tre assenze importanti.

La Lazio scende in campo a Formello alla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, in programma domani alle ore 18:55.

Inzaghi può contare su quasi tutti i giocatori che erano stati indisponibili per il match contro il Bruges: ci sono infatti Immobile, Leiva, Luiz Felipe e Strakosha, già rientrati nell’elenco dei convocati contro il Torino. Assenti ancora Luis Alberto e Manuel Lazzari, oltre che Djavan Anderson, Radu, Escalante, Lulic e Vavro. In gruppo anche i Primavera Czyz, Franco, Pica e Bertini.

Nelle prove della rifinitura si sono visti nuovamente Muriqi, affiancato da Pereira, e Reina. In cabina di regia potrebbe tornare Parolo dal primo minuto che, con Milinkovic ed Akpa Akpro, andrebbe a formare il terzetto di centrocampo. Sulle corsie torna la coppia Marusic–Fares, entrambi hanno svolto oggi l’intero allenamento: il montenegrino ha saltato la sfida col Torino, mentre il compagno l’ha conclusa anzitempo, lasciando il campo zoppicando. La difesa, invece, dovrebbe essere composta da Luiz Felipe, Hoedt ed Acerbi. In panchina si rivedranno i baby biancocelesti della Primavera: Furlanetto, Pica, Franco, Bertini e Czyz.