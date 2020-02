Lazio, Immobile e Jony vogliono riscattarsi contro l’Inter

Lazio, voglia di rivalsa della gara di andata contro l’Inter che terminò con la vittoria di misura dei ragazzi di Conte

In casa Lazio, in vista dell’importante gara di domenica contro l‘Inter, c’è qualcuno che ha voglia di rivalsa. Il primo si chiama Ciro Immobile e il secondo Jony. Come riporta Il Messaggero infatti nella gara d’andata il bomber biancoceleste non partì da titolare e quando scese in campo per più volte andò vicino alla rete del pareggio senza purtroppo riuscirci.

Per lo spagnolo invece quel match fu amaro, fu infatti proprio un suo errore a spalancare le porte del vantaggio ai neroazzurri. Da quel giorno molte cose sono cambiate: Immobile ha trascinato la Lazio a suon di gol e Jony ha ritrovato una maglia da titolare disputando una buona partita a Parma.