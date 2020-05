Lazio, Immobile ed Inzaghi a pranzo insieme ad un ristorante di Sabaudia

Un pranzo in relax per Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ed il suo allenatore Simone Inzaghi. Come riportato da ilcaffè.tv, i due si sono concessi un pranzo in totale relax ad un ristorante di Sabaudia, nel rispetto delle libertà concesse dal governo. Giornata insieme, dunque, che rafforza ancora di più l’idea dello stretto legame tra il tecnico biancoceleste ed i suoi giocatori.