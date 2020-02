Lazio, Immobile in cerca di gol: vuol raggiungere quota 30 contro il Genoa

Il bomber biancoceleste vuole raggiungere le trenta reti stagionali da dove è iniziato tutto: lo stadio Marassi

Ciro Immobile vuole raggiungere i 30: compiuti gli anni lo scorso 20 febbraio, festeggiati in grande stile anni ’30, il bomber vuole raggiungere la stessa cifra di gol proprio contro il Genoa. Come riporta il Corriere dello Sport infatti dallo Stadio Marassi è iniziata la carrellata di reti di Immobile, contro la Sampdoria però. Ciro oggi sarà capitano e farà di tutto per continuare a segnare viste le sue 29 reti stagionali (26 in campionato, due in Europa League e 1 in Coppa Italia) allungando le distanze da CR7 che macina record. Da quando veste biancoceleste, Immobile l’ha mandata in rete per 93 vole in Serie A: meglio di lui solo Messi con 125 e Lewandoski con 106 nei cinque campionati top europei. Se il numero 17 riuscisse ad andare in gol contro il Genoa, Ciro riuscirebbe ad eguagliare il record di 27 marcature in 25 partite, detenuto attualmente da Angelillo che lo raggiuns nel 1958-59. Raggiunta la doppia cifra dal dischetto e ne mancherebbe solo uno per raggiungere Roberto Maggio che ne ha realizzati 11 nel 1997-98.