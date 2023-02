Lazio, la squadra è sempre più dipendente da Immobile? Il dato sui gol dell’attaccante

Lazio, la squadra sempre è più dipendente da Immobile? Il dato sui gol dell’attaccante. Immobile ha segnato una percentuale importante di reti rispetto al totale della squadra

Come riporta Il Corriere dello Sport edizione romana i numeri parlano chiaro e la Lazio avrebbe bisogno di Ciro Immobile per tornare a volare. L’attaccante capitolino avrebbe segnato una percentuale importante di reti rispetto al totale della squadra.

Il 2023, fatta appunto eccezione per la gara col Milan, sta dimostrando invece che la squadra biancoceleste necessita dei gol dell’attaccante, i 7 gol in 17 partite sono numeri troppo bassi per lui che non aveva mai fatto registrare. La Lazio sembra dipendere ancora tanto dalle prestazioni dell’attaccante che arriva da un periodo non facile per via dell’infortunio.