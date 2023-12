Lazio, i quotidiani affossano Immobile: quante insufficienze in pagella

Hellas Verona-Lazio non è stata senz’ombra di dubbio la miglior gara di Ciro Immobile, ecco le pagelle dei quotidiani per il Capitano

Partita da dimenticare, quella di ieri pomeriggio, per Ciro Immobile. Contro l’Hellas Verona il capitano della Lazio non è riuscito a palesare in campo le sue migliori prerogative. Questo, come dimostrano le tante insufficienze in pagella confezionate da alcune delle principali piattaforme sportive.

CORRIERE DELLO SPORT: Immobile 5,5

GAZZETTA DELLO SPORT: Immobile 5

SPORT MEDIASET: Immobile 5

SKY SPORT: Immobile 6