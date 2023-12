Lazio, Immobile e Luis Alberto a rischio per il Frosinone? Il punto sugli infortuni dei due biancocelesti

La partita di Immobile e Luis Alberto contro l’Empoli è durata poco più di venti minuti. Prima s’è infortunato Immobile, poi il Mago, entrambi costretti al campo (sostituiti rispettivamente da Castellanos e Kamada). Immobile spera che si tratti solamente di un fastidio provocato da una vecchia cicatrice al flessore destro, va escluso lo stiramento. Dall’altra parte, come riporta il Corriere dello Sport, il Mago della Lazio potrebbe aver accusato un problema tendineo, se lo trascina da tempo, e non un infortunio muscolare. Sono attesi gli esami nei prossimi giorni che faranno luce sulle due problematiche: ad oggi entrambi sono a rischio per il Frosinone.