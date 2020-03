Lazio, Immobile e il piccolo Mattia in versione piloti da Formula 1 VIDEO

Papà Ciro e il piccolo Mattia sono impegnati a giocare alla playstation mentre mamma Malena ci tiene a immortalare il momento

Una domenica senza Serie A in casa Immobile: la famiglia del bomber della Lazio è insieme dopo la vittoria della squadra di Inzaghi che si è imposta per 2-0 sul Bologna tra le mura casalinghe e davanti a 40.000 spettatori biancocelesti. Nessun impegno in programma e sono tutti insieme a riposare ed è tempo per Ciro di dedicarsi alle altre sue passioni: la moglie Jessica infatti ha postato una storia su Instagram che ritrae padre e figlio giocare alla playstation. I due infatti sono diventati piloti di Formula 1 con tanto di scritta «Roba da maschi».