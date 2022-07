Lazio, Immobile è già carico: il post sui social del capitano – FOTO

Ciro Immobile è già pronto e carico per affrontare la nuova stagione con la Lazio: il post social del capitano biancoceleste

Ciro Immobile è pronto e carico per affrontare la nuova stagione con la Lazio. Oggi il capitano biancoceleste si è presentato puntuale in Paideia per le visite mediche per poi spostarsi all’Isokinetic per altri test.

Il bomber ne ha approfittato per postare una foto che lo ritrae sorridente per il nuovo inizio e la didascalia recita: «L’entusiasmo c’è sempre», per la felicità dei laziali.