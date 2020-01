Lazio, Immobile e Caicedo: questo attacco è una garanzia

Lazio, Immobile e Caicedo la coppia d’oro dell’attacco biancoceleste che fa sognare i tifosi sul Messaggero

Quando l’unione fa la forza: il tandem Immobile-Caicedo ha messo di nuovo la firma sulla vittoria di ieri in rimonta della Lazio a Brescia. Fanno tutto loro due: il bomber numero 17 ha segnato la sua ventitreesima doppietta con la maglia biancoceleste mentre il Panterone si è procuratore il calcio di rigore, realizzato proprio da Immobile, e ha servito l’assist del 2-1. Numeri stratosferici per King Ciro che sale a quota 19 nella classifica marcatori, due lunghezze sotto a un record fenomenale per essere ancora inizio stagione. Anno nuovo, vita nuova: non per la Lazio che continua a vincere realizzando gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco arrivando a quota 12 reti. I biancocelesti sono quelli che hanno segnato più gol nel recupero: due da Immobile contro Brescia e Atalanta, uno da Luis Alberto contro il Cagliari, e tre da Caicedo contro Sassuolo, Juventus e Cagliari.

Caicedo invece ha messo la firma su quattro reti in 413 minuti, con una media di uno ogni 103. Insieme a Immobile hanno messo a segno ben 23 reti e 8 assist, considerando le 17 partite di Serie A giocate fino ad ora. La coppia stellare ha giocato fianco a fianco ben 1795 minuti in campionato, andando in rete ogni 78′. Il Panterone che sbaglia il gol Champions contro il Crotone è solo un lontano ricordo e le voci che lo volevano lontano da Roma sono diventate stupore davanti alle gesta del numero 20 biancoceleste.

Questo attacco sta facendo impazzire tutti, dai più piccoli ai più grandi, nella speranza di un sogno chiamato Lazio.