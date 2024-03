Insigne rincuora Immobile: «Eccessive le critiche per Ciro, li ha abituati bene» Le parole dell’ex giocatore del Napoli sull’amico

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, l’ex Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato del recente periodo di forma di Ciro Immobile:

«Avere gli occhi addosso non mi pesava. Mi vedevano come un predestinato ma per carattere, sono sempre rimasto tranquillo. Ho vissuto serenamente le pressioni in ogni momento della mia carriera. Conoscevo i miei mezzi, sapevo che avevo qualcosa in più rispetto agli altri, e ci ho lavorato sopra. Volevo dimostrare sempre di più la mia fame. È l’unico modo per rispondere sia alle critiche, sia alle pressioni. Ne ho parlato spesso con Ciro Immobile. È uno dei miei amici nel calcio. Anche durante i suoi momenti di difficoltà, ci siamo sentiti. Gli ho detto che una carriera è fatta di alti e bassi, è successo anche a me. Credo che le critiche per lui siano eccessive, perché ha fatto tanto sia per la Lazio oltre ad aver dimostrato il suo valore a tutti gli appassionati. È normale che da lui si aspettino 30 gol all’anno: gli ho detto che è colpa sua, perché li ha abituati troppo bene! Vedo le sue partite ancora oggi: certo, sta segnando bene, ma ci mette l’anima anche quando il pallone non entra e lo fa fino alla fine»