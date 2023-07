Lazio, Immobile continua la preparazione «Oggi allenamento in compagnia» Il post del capitano

Continuano le vacanze per Ciro Immobile, in attesa che la Lazio si ritrovi in ritiro ad Auronzo per cominciare a preparare la prossima stagione.

Con un post sul suo profilo Instagram, il capitano biancoceleste ha voluto mostrare il suo allenamento in compagnia dei suoi tre figli.