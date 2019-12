Lazio, Immobile primo in Serie A anche senza rigori: il dato

Lazio, un inizio di stagione strabiliante per Ciro Immobile che sarebbe primo nella classifica marcatori anche senza rigori

17 reti in 14 gare. Questo il bottino di mister Ciro Immobile in questa stagione. Il bomber della Lazio ha ritrovato il feeling con la porta e ha già superato la quantità di reti realizzate in tutto lo scorso anno. Una parte dei gol realizzati proviene anche dai calci di rigore, e sarebbero potute essere di più considerando che tre li ha ceduti ai compagni.

Tuttavia il numero 17 sarebbe primo in Serie A anche senza tiri dal dischetto. Come riporta Lazio Page infatti Immobile in questo modo sarebbe a quota 11.

Di seguito la classifica completa.

▪️11

Immobile

▪️7

Berardi

Caputo

Joao Pedro

Lukaku

▪️6

Correa

Dzeko

Lautaro

Zapata

▪️5

Cornelius

Ilicic

Kouame

Milik

Muriel