Lazio, Immobile non si ferma e mette nel mirino Nordahl. Il numero 17 sogna il quarto titolo di capocannoniere, che lo avvicinerebbe alla leggenda svedese

Un altro gol – ora sono sette – ed un record nel mirino. Ciro Immobile continua a segnare, stacca Dzeko e si porta in testa solitaria alla classifica marcatori. Il centravanti biancoceleste ha già vinto il titolo di capocannoniere in tre stagioni diverse (due a Roma, una col Torino), come riuscito solo ad altri sette attaccanti (l’ultimo Signori, proprio in maglia Lazio).

L’unico a vincere la classifica marcatori più di tre volte è stato Gunnar Nordahl, che negli anni ’50 dominò col Milan degli svedesi, portando a casa il titolo addirittura cinque volte. Numeri forse irraggiungibili nel calcio moderno, ma se c’è un giocatore in grado di impensierire il record del rossonero, è proprio Ciro Immobile.