Lazio, Immobile: «Non abbiamo perso fiducia e dobbiamo continuare così»

Alla cena solidale organizzata da So.Spe, era presente anche Immobile come rappresentante della Lazio.

L’attaccante biancoceleste ieri sera ha rilasciato qualche dichiarazione ai cronisti presenti: «Siamo contenti, è un rituale ritrovarci da Suor Paola per fare compagnia a tanti bambini. Siamo molto divertiti. Siamo in un buon momento, abbiamo fatto una buona prestazione a Napoli ed abbiamo pareggiato il derby. Non abbiamo perso fiducia e dobbiamo continuare così, divertendoci e facendo divertire i nostri tifosi».