Lazio, Immobile scherza con Acerbi su Instagram FOTO

Acerbi e Immobile sono tornati a far divertire i tifosi della Lazio con i loro siparietti su Instagram, dov’è stata tirata in mezzo Jessica

Dopo mesi pieni di preoccupazioni, finalmente piano piano sta tornando il sereno. Ciò può essere visibile anche grazie all’atteggiamento dei giocatori della Lazio durante gli allenamenti: i volti sono rilassati e pieni di concentrazione.

I mattatori del gruppo di Inzaghi, tra i tanti, sono Immobile ed Acerbi che ormai hanno fatto coppia fissa. Il bomber biancoceleste ha pubblicato una foto degli allenamenti sulle Instagram Stories, scrivendo: «Volevo correre da Jessica, ma lui non era d’accordo». Sullo sfondo si può scorgere il Leone. La serenità, nei primi mesi, ha aiutato la squadra a raggiungere importanti risultati. Potrebbe essere l’arma in più anche in questa ripartenza.