Lazio, Immobile a un passo dal record stagionale: potrebbe arrivare col Bologna

L’occasione si presenta allo Stadio Olimpico dove il bomber biancoceleste è abituato a segnare più di un gol

Manca sempre meno a Lazio-Bologna di Serie A che andrà in scena sabato alle ore 15 in uno Stadio Olimpico gremito di tifosi biancocelesti. Davanti proprio ai loro occhi Ciro Immobile ha la grande occasione di eguagliare un altro record. La febbre è stata solo una preoccupazione momentanea e Inzaghi avrà a disposizione il suo bomber per la sfida contro la squadra di Mihajlovic. Se Ciro dovesse segnare più di un gol contro i rossoblù, anche solo due, eguaglierebbe il record stagionale di gol realizzati in campionato: l’attaccante di Torre Annunziata raggiungerebbe così le 29 reti realizzate durante la stagione 2017-18. Attualmente ricopre il primo posto della classifica marcatori con 27 gol ma il Bologna è stato avvertito e solo la gara di sabato potrà dirci se sarà sempre di più Re Ciro.