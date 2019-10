Lazio, Immobile raggiunge quota 10 gol: scatta il primo bonus stagionale

Per Immobile, arrivato a dieci gol dopo la doppietta contro l’Atalanta, è scattato il primo bonus legato al rendimento sotto porta

Siamo ancora all’inizio del campionato, ma Ciro Immobile ha già centrato uno degli obiettivi stagionali. Come riporta il Corriere dello Sport, la doppietta messa a segno sabato all’Olimpico ha permesso al bomber di Torre Annunziata di raggiungere quota dieci gol (nove in Serie A, uno in Europa League), e dunque di guadagnarsi il primo bonus dell’anno. Quest’ultimo, legato al suo rendimento sotto porta, è di 110 mila euro. Il contratto prevede altri bonus per le 20, 30 e anche 40 reti. Senz’altro, una spinta in più per far bene…