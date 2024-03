Lazio, imbrattato il Murales di Immobile a Ponte di Nona : il motivo

Lazio, il murales dedicato al capitano biancoceleste è stato imbrattato per protesta nei confronti di Putin: i dettagli

Non c’è pace per Ciro Immobile, il quale sta vivendo un momento delicato alla Lazio. Dopo l’aggressione subita da parte di un tifoso, a Ponte di Nona è stato imbrattato un murales a lui dedicato per protesta ma non contro di lui, bensì verso Putin in particolare verso l’autore che realizzò il murales il quale ha orientamenti politici a favore del premier russo. Al posto del ritratto era presente un enorme scritta: «Putin non è umano»