Nelle ultime ore il Valencia si è inserito prepotentemente per i due spagnoli nel mirino della Lazio.

La Lazio non chiude, il Valencia ci prova. Secondo le ultime indiscrezioni il club spagnolo avrebbe formulato un’offerta a David Silva per riportarlo al Mestalla ed una di 15 milioni più bonus al Real Madrid per assicurarsi le prestazioni di Borja Mayoral, nell’ultimo anno in prestito al Levante. Si attende la controffensiva della Lazio, sempre che non sia troppo tardi.