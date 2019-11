Lazio, il terzo posto ti mancava da ben due anni

Questa Lazio, dopo le delusioni europee, continua a incantare in campionato

La Lazio, dopo la vittoria contro il Lecce di Liverani, ha raggiunto per la terza volta il poker al termine di un match in questa stagione. I biancocelesti hanno il secondo miglior attacco del campionato, ben 28 reti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i capitolini hanno raggiunto il terzo posto in classifica dopo due anni: era la stagione 2017/18 e Ciro Immobile, con una doppietta, era riuscito a espugnare finalmente l’Allianz Stadium e a battere così la Juventus.