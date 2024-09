Lazio, il successo contro l’Udinese: ecco quando accadeva. Il RICORDO DEL CLUB. Era il 13 settembre 2015

Di seguito il ricordo della Lazio diramato sui propri canali ufficiali.

Due gol per il debutto perfetto. È domenica 13 settembre 2015, quando la Lazio ospita l`Udinese, in occasione della III giornata del campionato di Serie A.

I biancocelesti guidati da Pioli cercano la seconda vittoria in campionato, dopo quella contro l`Udinese. La svolta arriva al 56`, quando entra in campo Matri, facendo il suo debutto in biancoceleste.

All`attaccante bastano meno di 10` per lasciare il segno, ripetendosi pochi minuti dopo. La Lazio batte i friulani.

Così i biancocelesti: Marchetti, Basta, Mauricio, Hoedt, Radu, Parolo, Cataldi, Candreva (56` Matri), Mauri (83` Milinkovic Savic), Lulic (56` Felipe Anderson), Keita. Allenatore: Pioli