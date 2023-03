Lazio, il simpatico siparietto dei coniugi Immobile prima di dormire – FOTO

Lazio, simpatico siparietto sui social tra Immobile e la moglie Jessica prima di andare a letto immortalato sui social

Vittoria importante per la Lazio lunedì sera contro la Sampdoria, che ha permesso alla squadra di Sarri di non mollare la zona Champions. In attesa della gara con il Napoli di venerdì, Immobile di concede qualche ora di pausa in compagnia della sua Jessica.

I coniugi Immobile pubblicano un post dove prima di andare a dormire si prendono una tisana e aggiungono la seguente didascalia

«E’ arrivato il nostro momento ci siamo, già è troppo tardi, cin cin salute, e ora tutti a letto»