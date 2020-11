Lazio, il rinnovo del contratto di Inzaghi prima di Natale

Il punto della situazione sul contratto di Simone Inzaghi e l’incontro in agenda con Lotito.

I ribaltoni geniali di Inzaghi. Cambiare idea non è solo sintomo di saggezza e intelligenza, nel calcio vuol dire anche mentalità vincente. E nel caso degli allenatori azzeccare i cambi che poi diventano decisivi per equilibrare una partita o addirittura vincerla equivale a segnare un gol in acrobazia.

Un allenatore che sa il fatto suo e che Lotito farebbe bene a non farsi sfuggire. I due hanno chiacchierato qualche giorno fa, forse questa sosta potrà essere decisiva per gettare le basi del nuovo contratto e, perché no, firmarlo sotto l’albero di Natale.

Cosi riporta l’edizione romana odierna de Il Messaggero.