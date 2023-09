Lazio, il ricordo del club: il primo gol biancoceleste di Kozak. Era il 18 settembre 2010

Kozak ha esordito in Serie A il 2 maggio 2009 in occasione della partita Inter-Lazio conclusa 2-0, entrando in campo al 38` del secondo tempo, era stato schierato titolare nell`ultima giornata del campionato 2008/09. La stagione successiva passa in prestito al Brescia per poi rientrare alla Lazio.

Il 18 settembre 2010, nella terza giornata di campionato, segna il suo primo gol con la maglia della Lazio. È la rete del definitivo 1-2 sulla Fiorentina con il quale i biancocelesti rimontano l’iniziale rigore messo a segno dal viola Ljajic al 19` (di Ledesma il gol del pari, ndr). Come ricorda la società sui propri canali ufficiali.