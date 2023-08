Lazio, Il retroscena di Fabiani su Castellanos: «Ha fatto subito vedere l’aquila tatuata»

Calciomercato Lazio, il retroscena di Fabiani su Castellanos: «Ha fatto subito vedere l’aquila» Il racconto del ds

Durante la presentazione dei tre nuovi acquisti della Lazio, Angelo Fabiani, ha raccontato un buffo retroscena legato all’arrivo di Taty Castellanos.

CASTELLANOS– Secondo me è un calciatore che farà molto parlare di sé, ce lo siamo studiati per un mese intero in quello che Lotito ha ribattezzato Formentello. Ci siamo convinti delle potenzialità del Taty. Quando si è incontrato con Lotito, gli ha fatto vedere immediatamente l’aquila

