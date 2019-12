Lazio, il punto sull’infermeria biancoceleste

Tra pochi giorni la Lazio riprenderà gli allenamenti in vista della trasferta di Brescia: chi c’è e chi manca ancora all’appello

Il 30 dicembre ci sarà il primo allenamento in vista di Brescia-Lazio. Inzaghi, oltre che alla spinta dei suoi tifosi, potrà contare sulla presenza di quasi tutta la rosa.

Assenti giustificati sono Vavro e Lukaku, ancora fermi per infortunio: il difensore centrale, nonostante fosse stato convocato per il viaggio a Riyadh, deve ancora fare i conti con una fastidiosa distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro e proprio per questo lunedì si sottoporrà a degli accertamenti medici in Paideia. Il belga invece è tornato in patria per l’ennesima operazione al ginocchio ad inizio mese ed ancora non si sanno i tempi di recupero.