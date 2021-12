Lazio, il punto sugli infortuni: Acerbi e Hysaj arruolabili contro l’Empoli

Procede bene in casa Lazio il recupero di Acerbi ed Hysaj dai loro rispettivi infortuni: entrambi ci saranno alla ripresa contro l’Empoli

Il prossimo 30 dicembre la Lazio si ritroverà a Formello per cominciare a preparare la sfida del 6 gennaio all’Olimpico contro l’Empoli. Maurizio Sarri si aspetta buone notizie anche per quanto riguarda gli infortunati.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Acerbi e Hysaj sono quasi del tutto recuperati dai loro infortuni. Il centrale, sul finale della gara contro il Venezia, aveva rimediato una piccola lesione al flessore della coscia sinistra, l’albanese non era stato convocato per un affaticamento agli adduttori della coscia destra. La gara contro i toscani sembra essere quella giusta per il rientro.