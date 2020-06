Lazio, il Psg punta Simone Inzaghi per la panchina

Il ds del Psg, Leonardo, sarebbe ai ferri corti con Tuchel. Ai parigini piacciono due allenatori italiani: Inzaghi e Allegri.

Dalla Francia rimbalzano voci che vogliono il Psg sulle tracce di Simone Inzaghi per il dopo Tuchel. Nel dettaglio il ds Leonardo e l’allenatore tedesco sarebbero ai ferri corti per via di alcune scelte di calciomercato che non sono piaciute allo stesso Tuchel.

Oltre a Simone Inzaghi, che in ogni caso è ad un passo dal rinnovo con la Lazio, nella lista del Psg ci sarebbe anche Massimiliano Allegri.