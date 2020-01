Lazio, il programma del weekend del settore giovanile

Ecco il programma del weekend del settore giovanile della Lazio

Nuovo weekend per il settore giovanile della Lazio. La prima compagine a scendere in campo sarà l’Under 14, che ospiterà il Ceprano quest’oggi alle ore 15:00. Nella giornata di domenica, invece, alle ore 10:00 l’Under 13 affronterà tra le mura di casa la Jem’s Soccer Academy, mentre successivamente toccherà all’Under 17 ospitare l’Empoli. Anche le selezioni Under 16 ed Under 15 affronteranno l’Empoli, ma per quest’ultime due compagini sono in programma due gare in terra toscana.