Lazio, il primo allenamento a Riyad in vista della sfida di Supercoppa -FOTO. Il post pubblicato dal club

In corso il primo allenamento della Lazio in Arabia Sauditain vista del big match di venerdì contro l’Inter. Prima parte di attivazione in palestra per i biancocelesti che proseguono la seduta sul terreno verde Prince Faisal Bin Fahd Stadium di Riyad.