Lazio, il futuro di Tare legato a quello di Milinkovic? Cosa succede. Se il Ds lascerà il club capitolino è possibile cha anche il Sergente decida di andar via

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport se Tare dovesse andar via dalla Lazio anche Milinkovic potrebbe lasciare il club. I due hanno un bel rapporto e per entrambi il futuro all’interno della società capitolina non è ancora certo, e se il Ds non dovesse rinnovare con la Lazio sarebbe una spinta ulteriore per il Sergente a decidere di andare via.