Lazio, il delirio di Cagliari: ecco quando accadeva

Alla Sardegna Arena di Cagliari la squadra di casa ospitava la Lazio nella gara valida per la XVI giornata del Campionato di Serie A TIM 2019-2020

Di seguito il ricordo della Lazio della vittoria a Cagliari.

COMUNICATO- È lunedì 16 dicembre 2019 ed alla Sardegna Arena di Cagliari la squadra di casa ospita i biancocelesti nella gara valida per la XVI giornata del Campionato di Serie A TIM 2019-2020.

Dopo un primo tempo non all’altezza dove i biancocelesti sono passati in svantaggio, con un goal realizzato, per uno strano scherzo del destino dal Cholito Simeone, figlio di Diego che con indosso la maglia della Lazio ha scritto pagine importanti della storia biancoceleste.

Nella seconda frazione è scesa in campo una squadra diversa. Più determinata, pronta a dare tutto, propositiva sulle fasce. Ha concesso qualche occasione al Cagliari ma ha saputo arginare l’ardore agonistico dei sardi e, nei minuti finali ha saputo riprendere una partita che sembrava persa che, sembrava l’ennesima occasione sprecata.

Ma, prima Luis Alberto con un preciso tiro dalla distanza e, soprattutto, Felipe Caicedo, sempre lui a distanza di una settimana ha messo a segno due goal fondamentali nei minuti finali di due incontri che possono rappresentare la cartina di tornasole di questa stagione. Quando ha scagliato quella palla alle spalle di Rafael un intero popolo ha esultato. Le coronarie di molti tifosi saranno saltate e le corde vocali di conseguenza perso di intensità.

Così i biancocelesti: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu (80` Caicedo), Lazzari, Milinkovic, Leiva (64` Cataldi), Luis Alberto, Lulic (56` Jony), Correa, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi