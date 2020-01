Lazio, il comunicato della Nord su i cori di Brescia – FOTO

Lazio, la Curva Nord ha diramato un comunicato nel quale si dissocia dalle accuse di cori contro Balotelli a Brescia

120 ANNI D’AMOR: Questa la scritta della strabiliante coreografia creata da tutta la Curva Nord prima del match col Napoli per festeggiare il compleanno della S.S. Lazio e la sua polisportiva. Nonostante le grandi emozioni suscitate, la tifoseria organizzata ha voluto ribadire la distanza dagli avvenimenti di Brescia contro Balotelli e ha diramato un comunicato per esprimere il dissenso in merito alle dichiarazioni dirigenziali. Ecco il testo completo: