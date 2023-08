Lazio, il club ricorda il debutto di Marusic in Serie A. Era il 20 agosto 2017 quando il giocatore esordì nella massima serie

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio celebra il debutto di Marusic in Serie A.

RICORDO DEL CLUB– «La prima volta non si scorda mai. Era il 20 agosto 2017, quando la Lazio ospitava la SPAL in occasione della prima giornata del campionato di Serie A 2017/2018.

Una settimana dopo la Supercoppa vinta contro la Juventus, i biancocelesti non andarono oltre lo 0-0 contro i ferraresi. In quella partita, Adam Marusic debuttò in Serie A, subentrando al 67′ al posto di Basta.

Sei anni dopo, Adam vanta oltre 200 partite totali con la maglia della Lazio»