Lazio, il club punta su Kamada per valorizzare il brand biancoceleste in Giappone: ecco il programma. I dettagli

Come riporta Il Tempo, la Lazio sta lavorando su più fronti per cercare di far crescere la squadra dal punto di vista tecnico ma anche sul piano commerciale.

La società sta considerando alcune iniziative da organizzare in Giappone in collaborazione con lo sponsor tecnico Mizuno. L’idea sarebbe quella di valorizzare il brand biancoceleste nel paese nipponico facendo leva sull’acquisto di Kamada, giocatore molto popolare e apprezzato nel suo paese.