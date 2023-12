Lazio, il club celebra Anderson per le 300 presenze in biancoceleste – FOTO

Lazio, il club biancoceleste omaggia sui social la stella brasiliana che oggi festeggia le sue 300 presenze con le aquile

Lazio–Frosinone non sarà una partita banale per Anderson, non solo perchè vale la corsa europea dei biancocelesti ma perchè gli consente di raggiungere un record. Grazie alla sua presenza contro i ciociari, il brasiliano raggiunge le 300 presenze in biancoceleste e il club lo celebra con questo post