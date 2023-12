Lazio, il club apre sui social un sondaggio per il gol dell’anno – FOTO

Lazio, il 2023 sta per archiviarsi e il club apre un sondaggio sui social dove chiede ai tifosi quale sia il gol dell’anno della squadra

Il 2023 ormai è ai titoli di coda, ancora ventiquattro ore e quest’anno verrà archiviato per sempre ma qual’è il gol più bello della Lazio? Il club a tal proposito pubblica sui social un post dove propone questa domanda ai tifosi. I candidati alla prima semifinale sono: Zaccagni, Sana Fernandes, Provedel e Claudia Palombi

Zac per la rete realizzata con la Juventus, Provedel per il gol con l’Atletico Madrid, il Primavera per la realizzazione con la Sampdoria. La Palombi invece per la rete contro l’Arezzo.