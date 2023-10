Lazio, il club annuncia la nuova partnership: tutti i dettagli. Il comunicato della società sui propri canali ufficiali

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio annuncia la nuova partnership. Di seguito i dettagli.

COMUNICATO– «Diego Romare, Direttore Marketing Massigen – Marco Viti: “Massigen Sport è un brand di integratori, specializzati nati per rappresentare i valori più vivi dello sport: la determinazione a raggiungere nuovi traguardi, la passione per le sfide. Per questo abbiamo scelto di avviare questa partnership non solo con la società, ma anche con i valori rappresentati dalla maglia biancoceleste e dal sano entusiasmo sportivo dei suoi tifosi.

Il nostro obiettivo è condividere con lo staff medico esperienze e conoscenze utili per offrire li supporto più adeguato a tutta la squadra. Massigen Sport è un brand di Marco Viti Farmaceutici, storica impresa italiana nata nel 1933.

Marco Viti ha costruito nel tempo una solida realtà produttiva e di ricerca riconosciuta per la sua qualità. Produce e commercializza farmaci, presidi medico-chirurgici e integratori alimentari ».