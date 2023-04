Lazio, il centro sportivo di Formello compie 26 anni. Inaugurato il 7 aprile 1997 è stato fortemente voluto dall’allora presidente Cragnotti

Festeggiamenti in casa Lazio, il centro sportivo di Formello compie 26 anni. Inaugurato il 7 aprile 1997 è stato fortemente voluto dall’ ex presidente Cragnotti, e oggi si presenta ancora tra le strutture migliori in Italia.

Un evento importante a cui parteciparono oltre al patron capitolino anche l’allora presidente della Federcalcio Luciano Nizzola. Inoltre erano presenti dal presidente del Coni Mario Pescante, il presidente della Lega calcio Franco Carraro, il vicepresidente della Federcalcio Giancarlo Abete, il vicepresidente dell’Uefa e della Fifa Antonio Matarrese, il direttore del Centro sport di Palazzo Chigi Mario Valitutti, l’allenatore presidente Dino Zoff con i calciatori della Lazio al competo.