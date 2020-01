Lazio, il calendario ti è amico: un mese di partite casalinghe

Lazio, tra gennaio e febbraio una lunga serie di partite casalinghe per i biancocelesti secondo il Corriere dello Sport

Lazio tu non sarai mai sola: questo i tifosi cantano durante l’inno e lo dimostrano seguendo la loro squadra ovunque, in casa o in trasferta. In particolare, tra gennaio e febbraio i biancocelesti giocheranno sempre in casa: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti la Lazio giocherà ben 6 match all’Olimpico davanti al suo pubblico tra cui Napoli, Sampdoria, Roma, Spal e il recupero col Verona. Da contare anche la Coppa Italia con la Cremonese che si disputerà il prossimo 14 gennaio sempre nella capitale. Le mura amiche dovranno aiutare la Lazio alla preparazione al top per la sfida contro l’Inter del prossimo 16 febbraio, sempre in scena all’Olimpico.

Da non sottovalutare la Coppa Italia da giocare il 14 gennaio contro la Cremonese: lo stesso giorno l’Inter sfiderà il Cagliari. Se dovessero passare entrambe, giocherebbero all’incirca intorno al 29 gennaio in trasferta e se dovessero passare il turno Lazio e Inter potrebbero scontrarsi il 12 febbraio, quattro giorni prima della sfida in campionato.

Una grande opportunità per la Lazio di Inzaghi che deve continuare a carburare per la corsa Champions grazie al mese a chilometro zero che le si prospetta.