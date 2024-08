Lazio, il BILANCIO ATTUALE della pre season estiva della squadra biancoceleste

Lazio, alla luce delle prime settimane di ritiro dei biancocelesti è tempo di tracciare un primo bilancio e fare il punto della situazione

La stagione ufficiale non è ancora imminente ma la gara con il Venezia è dietro l’angolo, ed è tempo per la Lazio di fare un primo bilancio della pre season estiva. I biancocelesti ripartono da una nuova guida tecnica ossia Marco Baroni e sul mercato il club si è mosso sia in entrata che in uscita con l’addio doloroso tra i tanti di Immobile al Besiktas.

Per quanto riguarda le amichevoli, la Lazio ha giocato ad Auronzo due test con Auronzo e Triestina, vincendo con la prima essendo una sgambata e pareggiando la seconda. I ragazzi di Baroni hanno dimenticato Immobile? A Rostock è stato un primo segnale grazie alla vittoria per 2-0 e anche al grande contributo svolto dai nuovi arrivati ossia Noslin e Tchaouna. Ed infine il match di ieri che consegna ulteriormente altre certezze a Baroni grazie alla vittoria per 2-0 con il Frosinone.