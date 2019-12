Lazio, il 2019 biancoceleste fatto di ricordi indelebili- FOTO

Lazio, il 2019 ha portato tanta gioia in casa biancoceleste e la Coppa Italia e la Supercoppa passano anche dalle foto su Twitter

Un 2019 coi fiocchi quello che si sta per concludere in casa Lazio: la vittoria di due trofei ha portato la prima squadra della capitale ad essere osannata da quasi tutti gli addetti ai lavori. Un cammino che durante tutto l’anno è stato fatto di battaglie e di trionfi, come lo dimostrano la Coppa Italia vinta contro l’Atalanta il 15 maggio e la Supercoppa Italiana agguantata alla Juventus lo scorso 22 dicembre. Ecco alcuni scatti trasformati in GIF sul profilo Twitter della società che riassume tutte le gioie biancocelesti di quest’anno.