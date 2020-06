Lazio, ieri diatriba tra Lotito e Tommasi al Consiglio Federale

Secondo la Repubblica, il presidente della Lazio, Lotito, e Tommasi avrebbero avuto un acceso diverbio verbale

Nella giornata di ieri si è svolto il Consiglio Federale e secondo quanto riportato da la Repubblica durante il meeting ci sarebbe stato un duro scontro verbale tra Claudio Lotito e il presidente dell’ Associazione Calciatori, Damiano Tommasi.

La ragione del diverbio sarebbe riconducibile al calcio femminile: Lotito sarebbe rimasto deluso dall’algoritmo applicato che non ha permesso alla Lazio Women di salire in Serie A. La compagine biancoceleste era seconda con due punti di vantaggio sul San Marino terzo, al momento dello stop causa Covid-19, ma avendo una partita in più l’algoritmo ha fatto scivolare al terzo posto le ragazze di Seleman.

Gianlorenzo Di Pinto