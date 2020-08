Lazio, i tifosi sognano De Paul, ma la valutazione dell’Udinese è stellare

Rodrigo De Paul è uno dei nomi caldi di questa sessione di mercato di Serie A, ma la valutazione spaventa le pretendenti.

Dopo la cocente delusione data dall’esito della trattativa per David Silva, i tifosi biancocelesti hanno manifestato il proprio gradimento per alcuni dei nomi emersi in orbita la Lazio per far fronte al mancato arrivo dello spagnolo. L’indizio principale sembra che l’indiziato provenga dall’America latina: James Rodriguez, Cavani, Rafinha e Thiago Silva sono i grandi nomi accostati al club biancoceleste, tra suggestioni ed effettive voci di mercato.

Molti tifosi però sembrano preferire l’identikit dell’argentino, di proprietà dell’Udinese, Rodrigo De Paul. Un profilo che risulterebbe perfetto, per età, caratteristiche e esperienza in Serie A. Un interesse confermato da Sport Mediaset nelle ultime ore ma che sarebbe reso complicato dalla pretesa del club friulano: 35 milioni è la valutazione del numero 10 bianconero. Una cifra che rischia di allontanare non solo la Lazio, ma tutte le pretendenti del centrocampista, per il quale potrebbero prendere quota le sirene spagnole.