Lazio, i tifosi preparano l’accoglienza per Rovella: «Benvenuto Nico». Il popolo biancoceleste si è scatenato sui social

L’acquisto della Lazio di Rovella è in via di definizione, intanto sotto l’ultimo post social del giocatore i tifosi laziali hanno già iniziato a preparare l’accoglienza. In molti infatti hanno lasciato messaggi come: ‘Benvenuto Nico’ o ‘Senza paura con l’aquila sul petto’. Altri hanno commentato con i cuori bianchi e azzurri e con un ‘daje Nic‘.