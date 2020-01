Lazio, ecco i precedenti con l’arbitro Orsato

Lazio-Napoli di sabato sarà diretta da Daniele Orsato, fischietto della sezione di Schio

Lazio-Napoli di sabato sarà diretta da Daniele Orsato, arbitro della sezione di Schio. Il fischietto veneto ha già diretto i biancocelesti in 35 occasioni: il bilancio di quest’ultime sorride ai ragazzi di Inzaghi. In 13 occasioni i capitolini hanno ottenuto i tre punti, in 15 ha pareggiato ed in 7 sono usciti sconfitti.

PRIMATO LAZIALE – Orsato, infine, vanta un primato biancoceleste nella decade appena conclusasi: dal suo triplice fischio nella finale di Coppa Italia del 2013 è scaturita, secondo i tifosi biancocelesti, l’esultanza più bella del decennio.