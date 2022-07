La nuova difesa della Lazio ha convinto Sarri e i tifosi: in attesa di test più impegnativi piovono applausi sui biancocelesti

I sei nuovi acquisti della Lazio hanno superato bene il ritiro precampionato di Auronzo, che si chiude questa mattina con una leggera seduta di scarico, ma su cui è già calato il sipario con l’amichevole di ieri con gli sloveni del Primorje. Hanno giocato tutti tranne Casale, alle prese con un fastidio a un ginocchio. Ma l’ex difensore del Verona si era comunque disimpegnato abbastanza bene nelle precedenti uscite.

Partendo da Romagnoli, vero protagonista ad Auronzo, ha mostrato di avere grandi motivazioni e una innata predisposizione al calcio che vuole Sarri. Per Casale il discorso sarà un po’ più lungo visto che è infortunato e almeno all’inizio gli sarà preferito Patric ma l’ex Verona ha i mezzi per migliorare. Gila è arrivato come rincalzo, fin qui ha mostrato di poter essere utile per il ruolo che gli è stato assegnato. Maximiano risulta ancora imbattuto e nelle uscite ha dimostrato grande sicurezza ed affidabilità. La nuova leste sembra quindi essere partita col piede giusto, in attesa di ulteriori prove.

La Gazzetta dello Sport esalta anche Marcos Antonio e Cancellieri. Le loro prestazioni sono state apprezzate dai tifosi presenti sotto le Tre Cime di Lavaredo. L’esterno sta convincendo sempre di più, ieri ha anche segnato il gol che ha fissato sul 4-0 il punteggio. Marcos Antonio ha dettato i tempi della manovra e si è fatto vedere anche in fase di conclusione Il brasiliano è sicuramente un giocatore interessante. Ha grande tecnica e velocità di pensiero,