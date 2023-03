Lazio, i numeri europei in trasferta non sorridono: il dato. I biancocelesti andranno a far visita all’AZ dopo la sconfitta all’Olimpico.

Come riporta Il Tempo la Lazio non può commettere errori se vuole proseguire il suo cammino in Conference League dopo aver perso 2-1 all’Olimpico con l’AZ.

Sono state troppe negli anni le gare fallite a livello internazionale e la cosa si è accentuata dal 2018/19 in poi. Ora per la squadra di Sarri c’è un’occasione per provare a cambiare le cose. Prendendo in esame gli ultimi cinque anni, la Lazio ha vinto solo 2 delle 19 trasferte disputate nelle competizioni internazionali.